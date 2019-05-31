В Самаре обновят памятник летчице Ольге Санфировой

СЕГОДНЯ 15:32 2019-05-31T15:32:04+03:00

Работы будут выполнены до сентября этого года

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В Самаре обновят памятник Герою Советского Союза, летчице Ольге Санфировой, который находится на пересечении улиц Аэродромной и Революционной. Сейчас власти города ищут подрядчика для выполнения ремонтных работ.

- Подрядчик должен будет уплотнить грунт возле монумента, заменить покрытие, покрасить мемориал и высадить газон. Все работы должны быть выполнены до сентября этого года, - говорится в техзадании.

Напомним, что Ольга Санфирова в годы Великой Отечественной войны была командиром эскадрильи 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиаполка. Фашисты называли их «ночными ведьмами». Она совершила 630 боевых вылетов. Летчица погибла в декабре 1944 года при возвращении с боевого задания.

ИСТОЧНИК KP.RU