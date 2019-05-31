В Самаре мужчина зарезал своего собутыльника и спрятал его труп в погребе во дворе
В Самаре на днях вынесли приговор 52-летнему гражданину Узбекистана. Мужчину обвиняли в убийстве, его дело рассматривали в Кировском районном суде.
- С 13 на 14 апреля по месту своего временного проживания подсудимый распивал спиртное со своим знакомым. Они поссорились, и завязалась драка, - рассказывают корреспонденту samara.kp.ru в прокуратуре Кировского района, сотрудники которой поддерживали государственной обвинение.
В ходе конфликта обвиняемый, по версии следствия, схватился за нож и ударил своего оппонента несколько раз - в шею и грудь. В результате полученных повреждений потерпевший потерял много крови и скончался. Увидев, что соперник не дышит, злоумышленник оттащил его труп во двор, сбросил в погреб и присыпал мусором.
Служители Фемиды, учитывая здоровье фигуранта и то, что у него на иждивении престарелый отец, а также явку с повинной, назначил мужчине 8 лет колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU