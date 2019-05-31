В Новой Самаре в День защиты детей 2019 сыграют в гигантский конструктор и научат мастерить слаймы

СЕГОДНЯ 15:59 2019-05-31T15:59:20+03:00

Праздник для детей и родителей начнется в 12.00 и будет идти два часа

Изменить размер текста: A A

В Новой Самаре 1 июня отметят Международный день защиты детей. Встречать гостей праздника уже в 12.00 на площадке между 37 и 38 домами будут популярные куклы Лол. Концертную программу начнет творческий коллектив "Волна".

- С 12.00 до 14.00 будут работать аниматоры, творческие лаборатории, в конкурсах и подвижных играх можно будет выиграть призы и подарки, а из большого конструктора "Лего" можно будет построить все, что угодно, - говорят организаторы праздника.

Всем детишкам разрисуют лица аквагримом, а на память можно будет сделать бесплатные фотографии - по отдельности или всей семьей. А еще школьников и детсадовцев научат мастерить такие популярные сегодня слаймы - игрушки-лизуны. Поделки можно будет забрать с собой домой!

Всех гостей ждут 1 июня в 12.00 около домов №37-38, на детской площадке.

ИСТОЧНИК KP.RU