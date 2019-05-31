2019-05-31T16:15:39+03:00
Общество

В Самаре презентовали «детскую» ипотеку с льготной ставкой

Получить жилищный кредит на таких условиях уже можно на квартиры в Новой Самаре
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Такие встречи помогают цивилизованному развитию рынка недвижимостиТакие встречи помогают цивилизованному развитию рынка недвижимости
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В Самаре на встрече представителей крупного федерального банка с профессионалами самарского рынка недвижимости «Вместе только больше» презентовали возможности семейной «детской» ипотеки. Руководитель отдела продаж ГК «Финстрой» Ольга Козлова, которая приняла участие во встрече, рассказала, что уже сейчас купить квартиру на таких условиях можно в Новой Самаре.

- Купить квартиру по такой льготной ставке, если родители планируют появление второго, третьего (и так далее) ребенка вплоть до конца 2022 года. В офисе застройщика или банка ВТБ можно получить всю исчерпывающую информацию на бесплатной консультации по данной федеральной социальной программе поддержки российских семей в вопросах решения жилищного вопроса, - отметили представители застройщика.

Участниками встречи стали также и Пенсионный фонд России, Нотариальная палата региона. Эта встреча стала отличной возможностью для дальнейшего обсуждения стратегии развития цивилизованного рынка недвижимости в регионе и в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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