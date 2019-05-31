2019-05-31T16:25:00+03:00
Общество

Самарский РКЦ «Прогресс» начал изготовление топливных баков для новой ракеты «Союз-5»

Ракету будут использовать для выведения на низкую околоземную орбиту корабля «Федерация»
Анастасия ФИЛАТОВА
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Глава Роскосмоса побывал в Самаре и осмотрел новое производствоГлава Роскосмоса побывал в Самаре и осмотрел новое производствоФото: сайт Роскосмоса.
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В Самаре на ракетно-космическом комплексе «Прогресс» стартовали работы по подготовке к производству ракеты-носителя среднего класса «Союз-5», которую разрабатывает РКК «Энергия». Об этом стало известно 31 мая в ходе визита в областную столицу генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина.

- Сейчас идет модернизация производства, оснащение новым оборудованием и подготовка персонала. Кроме того, уже начато изготовление топливных баков для ракеты-носителя «Союз-5», - рассказал директор РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов.

Предполагается, что «Союз-5» заменит ракету «Зенит» российско-украинского производства. Между тем, как отметил глава самарского завода, производство новой ракеты не скажется на выпуске «Союза-2». Этот аппарат сможет функционировать еще около 10-20 лет.

Отметим, что ракету-носитель «Союз-5» планируется запускать с Байконура. Ее будут использовать для выведения на низкую околоземную орбиту корабля «Федерация». Завершить изготовление ракеты планируется в 2021 году, а начать летные испытания — в 2022 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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