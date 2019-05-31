В Самаре при пожаре в доме на Кирова пострадал мужчина

СЕГОДНЯ 16:42 2019-05-31T16:42:48+03:00

На место происшествия выезжали 5 пожарных на одной спецмашине Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В одной из квартир многоэтажки горели домашние вещи

Изменить размер текста: A A

Днем в пятницу, 31 мая, в 13 микрорайоне Самары произошел пожар. Там в квартире дома № 399 по проспекту Кирова загорелись домашние вещи.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 15:38. На место происшествия выезжали 5 пожарных и 1 единица техники. К моменту их приезда огонь охватил территорию площадью 7 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Пожарные потушили пламя в течение нескольких минут. Ликвидация пожара была объявлена в 15:57. В результате случившегося пострадал один человек - мужчина. В настоящее время причина пожара и ущерб от него устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU