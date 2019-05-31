2019-05-31T16:42:48+03:00
Происшествия

В Самаре при пожаре в доме на Кирова пострадал мужчина

В одной из квартир многоэтажки горели домашние вещи
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
На место происшествия выезжали 5 пожарных на одной спецмашинеНа место происшествия выезжали 5 пожарных на одной спецмашинеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Днем в пятницу, 31 мая, в 13 микрорайоне Самары произошел пожар. Там в квартире дома № 399 по проспекту Кирова загорелись домашние вещи.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 15:38. На место происшествия выезжали 5 пожарных и 1 единица техники. К моменту их приезда огонь охватил территорию площадью 7 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Пожарные потушили пламя в течение нескольких минут. Ликвидация пожара была объявлена в 15:57. В результате случившегося пострадал один человек - мужчина. В настоящее время причина пожара и ущерб от него устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре из-за марафона 1 июня перекроют несколько улиц
Сергей Жуков заявил, что в следующем году попробует собрать в Самаре стадион
В Тольятти украли колонки из скульптуры с высоты 9 метров
В Самарской области четыре города благоустроят на федеральные средства
Самарский РКЦ «Прогресс» начал изготовление топливных баков для новой ракеты «Союз-5»
В Самаре презентовали «детскую» ипотеку с льготной ставкой
В Новой Самаре в День защиты детей 2019 сыграют в гигантский конструктор и научат мастерить слаймы
В Самаре мужчина зарезал своего собутыльника и спрятал его труп в погребе во дворе
Минобороны РФ дало добро на передачу участка на Панова в Самаре под строительство школы
В Самаре обновят памятник летчице Ольге Санфировой
Генпрокуратуру РФ попросили проверить министра строительства Самарской области
В Самаре на площади Мочалова высадят голубые ели у уложат тротуарную плитку
МЧС предупреждает о надвигающихся на Самарскую область грозе и сильном ветре
В Самарской области в 2019 году отремонтируют дорогу между Васильевкой и Ташлой
Президент РФ присвоил второе имя аэропорту Курумоч
В Самаре мужчина украл ключи из сумки своей гражданской жены и обчистил ее семью
В Тольятти на заводе по производству автомобилей умер рабочий
В Самарской области отметили снижение первичной заболеваемости ВИЧ
В Самаре нарушившая ПДД автоледи «отправила» мотоциклиста в забор
Аэропорт Курумоч представил летнее расписание рейсов на курорты в 2019 году