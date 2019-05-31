В Самаре из-за марафона 1 июня перекроют несколько улиц

СЕГОДНЯ 20:14 2019-05-31T20:14:21+03:00

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В Самаре из-за «Зеленого марафона» перекроют несколько улиц. Ограничения будут действовать в субботу, 1 июня. Проехать нельзя будет по Волжскому проспекту от Студенческого переулка до улицы Маяковского с 00:00 до 6:00 и с 15:00 до 16:00. Кроме того, с 6:00 до 15:00 перекроют Волжский проспект от Студенческого переулка до улицы Лесной, Лесную от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали, Северо-Восточную магистраль от Лесной до Кузбасской. Об этом сообщает самарская мэрия.

- В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением спортивно-социального мероприятия «Зеленый марафон» на территории Самары будет временно ограничено движение транспорта (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара), - уточнили в администрации.

Горожан просят заранее планировать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU