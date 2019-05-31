2019-05-31T20:44:37+03:00
Происшествия

Рухнула крыша и идет черный дым: в Сызрани горит машинное масло на железнодорожной подстанции

По предварительным данным, пламя охватило 70 квадратных метров
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: КТВ-ЛучФото: КТВ-Луч
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В Сызрани на улице Шеврохромовской вечеров в пятницу, 31 мая, на ГСК-10 и станции «Сызрань-город» произошел пожар. Пламя охватило распределительную подстанцию «РЖД», черный дым столбом поднимается в небо. Об этом сообщает КТВ-Луч со ссылкой на пожарную охрану.

- Известно, что произошло частичное обрушение крыши. Наблюдается сильное задымление на месте пожара. По предварительным данным, внутри станции, в основном, горит машинное масло, - отмечает местный телеканал.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 19:43. На месте работают 28 огнеборцев и 7 единиц техники. По предварительным подсчетам, пламя охватило 70 квадратных метров. Причины возгорания неизвестны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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