В Самаре 2 июня из-за крестного хода ограничат движение по нескольким улицам

31 Май 21:57 2019-05-31T21:57:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре в воскресенье, 2 июня, перекроют несколько улиц. Сделают это в связи с проведением крестного хода в день памяти святителя Алексия, сообщает пресс-служба администрации города.

С 10:00 ограничат движение по улице Некрасовской от Ленинской до Куйбышева, с 11:00 – по Куйбышева от Некрасовской до Венцека, с 11:30 – по Венцека от улицы Куйбышева до улицы Максима Горького. Ограничения будут действовать до завершения мероприятия.

Напомним, в субботу, 1 июня, в городе также перекроют несколько улиц. На этот раз из-за проведения марафона.

ИСТОЧНИК KP.RU