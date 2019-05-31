2019-05-31T21:57:22+03:00
Общество

В Самаре 2 июня из-за крестного хода ограничат движение по нескольким улицам

Речь идет об улицах Некрасовской, Венцека и Куйбышева
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Ограничения будут действовать до конца мероприятия.Ограничения будут действовать до конца мероприятия.Фото: "КП" Архив
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В Самаре в воскресенье, 2 июня, перекроют несколько улиц. Сделают это в связи с проведением крестного хода в день памяти святителя Алексия, сообщает пресс-служба администрации города.

С 10:00 ограничат движение по улице Некрасовской от Ленинской до Куйбышева, с 11:00 – по Куйбышева от Некрасовской до Венцека, с 11:30 – по Венцека от улицы Куйбышева до улицы Максима Горького. Ограничения будут действовать до завершения мероприятия.

Напомним, в субботу, 1 июня, в городе также перекроют несколько улиц. На этот раз из-за проведения марафона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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