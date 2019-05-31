Очевидцы: в Тольятти после падения с крыши многоэтажки погиб ребенок
Знакомые погибшего подростка уверяют, что это был несчастный случай
Фото: vk.com/patrul_tlt
Изменить размер текста:
Трагедия произошла в Тольятти вечеров в пятницу, 31 мая. С крыши многоэтажки в 18 квартале упал семиклассник. Знакомые мальчика рассказали корреспонденту «КП-Самара», что это был несчастный случай.
- Это был несчастный случай. Я сам не видел, но все об этом говорят. Якобы он зацепился шортами за край крыши и упал. Он учился со мной в одной школе. Был очень добрым парнем, всегда улыбался, - рассказывает знакомый погибшего, который пожелал остаться неназванным.
Несчастный случай – не единственная версия. Однако окончательный вывод должны будут сделать правоохранители. Они работали на месте трагедии.
ИСТОЧНИК KP.RU