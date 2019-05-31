Очевидцы: в Тольятти после падения с крыши многоэтажки погиб ребенок

31 Май 22:22 2019-05-31T22:22:00+03:00

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Трагедия произошла в Тольятти вечеров в пятницу, 31 мая. С крыши многоэтажки в 18 квартале упал семиклассник. Знакомые мальчика рассказали корреспонденту «КП-Самара», что это был несчастный случай.

- Это был несчастный случай. Я сам не видел, но все об этом говорят. Якобы он зацепился шортами за край крыши и упал. Он учился со мной в одной школе. Был очень добрым парнем, всегда улыбался, - рассказывает знакомый погибшего, который пожелал остаться неназванным.

Несчастный случай – не единственная версия. Однако окончательный вывод должны будут сделать правоохранители. Они работали на месте трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU