«Динамо Самара» уступило «Новой генерации» в третьем матче бронзовой серии ЧР по мини-футболу

31 Май 22:35 2019-05-31T22:35:18+03:00

Матч в Сыктывкаре закончился со счетом 3:1

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«Динамо Самара» уступило «Новой генерации» в третьем матче серии за третье место чемпионата России по мини-футболу. Игра проходила в Сыктывкаре и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Единственный гол в составе волжан забил Гончаров. Таким образом, счет в серии до трех побед стал 2:1 в пользу «Динамо».

Четвертая игра серии пройдет также в Сыктывкаре в субботу, 1 июня.

Напомним, для «Динамо Самара» это дебютный сезон в мини-футбольной Суперлиге. В регулярном чемпионате волжане заняли 6 место, а в плей-офф обыграли «Синару» и уступили «Тюмени».

За золото ЧР в эти дни борются «Тюмень» и «КПРФ».

ИСТОЧНИК KP.RU