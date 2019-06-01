2019-06-01T09:34:15+03:00
Общество

Замминистра транспорта региона: «АСУДД не работает для Самары, ее надо расширять на поперечники»

Андрей Спиридонов признал бесполезность системы, которая должна уменьшить пробки, но отметил, что чтобы она работала, нужно поставить ее на других улицах
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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АСУДД – система, которая собирает и обрабатывает информацию о транспортных потоках и ситуации на дорогах и на ее основе регулирует дорожное движение.АСУДД – система, которая собирает и обрабатывает информацию о транспортных потоках и ситуации на дорогах и на ее основе регулирует дорожное движение.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Автоматическую систему управления дорожным движением (АСУДД) в Самаре нужно расширять на улицы, которые идут перпендикулярно главным транспортным артериям города – улице Ново-Садовой и Московскому шоссе, чтобы она работала. Так считает заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Спиридонов. Свою точку зрения он высказал в ответ на высказывание местного жителя, что АСУДД в Самаре бесполезна, т.к. улицу Советской Армии постоянно сковывают пробки.

- Который раз говорю: нет АСУДД в Самаре. АСУДД не работает для города на двух магистралях. АСУДД надо расширять на поперечники [улицы, которые идут перпендикулярно Московскому шоссе и Ново-Садовой, - прим. ред. «КП-Самара»], - отметил Спиридонов.

При этом самарский активист Алексей Морозов скептически отнесся к заявлению замминистра. Он считает, что если даже АСУДД оборудовать больше улиц города, не факт, что она поможет избавиться от пробок. По его словам, в Самаре нет специалистов, способных настроить систему. Морозов предложил посмотреть, как работает система в Москве и перенять опыт столицы.

АСУДД – система, которая собирает и обрабатывает информацию о транспортных потоках и ситуации на дорогах и на ее основе регулирует дорожное движение (в частности, регулирует работу светофоров). Система призвана избавить город от пробок или уменьшить их количество.

ИСТОЧНИК KP.RU

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