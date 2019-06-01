Замминистра транспорта региона: «АСУДД не работает для Самары, ее надо расширять на поперечники»

СЕГОДНЯ 08:55 2019-06-01T09:34:15+03:00

АСУДД – система, которая собирает и обрабатывает информацию о транспортных потоках и ситуации на дорогах и на ее основе регулирует дорожное движение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Андрей Спиридонов признал бесполезность системы, которая должна уменьшить пробки, но отметил, что чтобы она работала, нужно поставить ее на других улицах

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Автоматическую систему управления дорожным движением (АСУДД) в Самаре нужно расширять на улицы, которые идут перпендикулярно главным транспортным артериям города – улице Ново-Садовой и Московскому шоссе, чтобы она работала. Так считает заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Спиридонов. Свою точку зрения он высказал в ответ на высказывание местного жителя, что АСУДД в Самаре бесполезна, т.к. улицу Советской Армии постоянно сковывают пробки.

- Который раз говорю: нет АСУДД в Самаре. АСУДД не работает для города на двух магистралях. АСУДД надо расширять на поперечники [улицы, которые идут перпендикулярно Московскому шоссе и Ново-Садовой, - прим. ред. «КП-Самара»], - отметил Спиридонов.

При этом самарский активист Алексей Морозов скептически отнесся к заявлению замминистра. Он считает, что если даже АСУДД оборудовать больше улиц города, не факт, что она поможет избавиться от пробок. По его словам, в Самаре нет специалистов, способных настроить систему. Морозов предложил посмотреть, как работает система в Москве и перенять опыт столицы.

АСУДД – система, которая собирает и обрабатывает информацию о транспортных потоках и ситуации на дорогах и на ее основе регулирует дорожное движение (в частности, регулирует работу светофоров). Система призвана избавить город от пробок или уменьшить их количество.

ИСТОЧНИК KP.RU