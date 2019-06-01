В ответном матче с «Нижним Новгородом» не примут участие 5 футболистов «Крыльев Советов»

СЕГОДНЯ 09:12 2019-06-01T09:12:22+03:00

Корниленко, Самедов, Канунников, Джано и Чичерин все еще в лазарете

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В ответном стыковом матче с «Нижним Новгородом» «Крыльям Советов» не помогут пять футболистов. Сергей Корниленко, Максим Канунников, Джано Ананидзе, Никита Чичерин и Александр Самедов все еще в лазарете. Об этом сообщает пресс-служба «КС».

- 31 мая днем наша команда собралась на клубной базе и начала подготовку к ответному стыковому матчу против «Нижнего Новгорода». Игроки, принимавшие участие в предыдущей игре, провели восстановительную тренировку, а футболисты, получившие меньше игрового времени и оставшиеся на скамейке запасных – полноценное занятие. В занятии принимали участие все игроки, за исключением травмированных Сергея Корниленко, Александра Самедова, Максима Канунникова, Джано Ананидзе и Никиты Чичерина, - говорится в сообщении самарской команды.

Напомним, первый матч, который проходил в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе, завершился победой «Крыльев» 3:1. Ответная игра пройдет в воскресенье, 2 июня, на стадионе «Самара Арена». Матч начнется в 18:00 по местному времени.

ИСТОЧНИК KP.RU