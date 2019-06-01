«Ростелеком»: «Классика на Дворцовой» – для поклонников оперного искусства в Самаре

СЕГОДНЯ 09:40 2019-06-01T09:40:07+03:00

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«Ростелеком» организовал для жителей Самары показ фильма о гала-концерте «Классика на Дворцовой», который ежегодно проводится в Санкт-Петербурге в день основания города. Яркое зрелищное событие демонстрировалось на широком экране в бизнес-центре «Волга Плаза». Присоединиться к уникальному событию в мире классики могут и подписчики приложения Wink по всей стране. Фильм бесплатно доступен в библиотеке сервиса.

Президент компании «Ростелеком» Михаил Осеевский:

«"Ростелеком" – генеральный партнер «Классики на Дворцовой» – уделяет большое внимание сохранению культурного наследия и поддержке классического искусства. Гала-концерт – уникальное событие в культурной жизни не только Санкт-Петербурга, но и всей страны. Мы объединили цифровые технологии и классику, чтобы наши клиенты увидели уникальное событие в высоком качестве».

Посмотреть трехсерийный фильм пришли студенты Самарского музыкального училища имени Д.Г. Шаталова, учащиеся музыкальных школ города и преподаватели академического вокала. Ценители классической музыки смогли познакомиться с записями лучших выступлений, узнать секреты закулисья и увидеть гала-концерт с участием Юсифа Эйвазова, Рене Барбера, Артуро Чакон-Крус, Марии Алеида и других звезд оперной сцены.

- “Классика на Дворцовой” – замечательная возможность погрузиться в атмосферу классической музыки, - делится впечатлениями Полина Кириллова, студентка отделения вокала музыкального училища. - Мы увидели тонкое ироничное кино с прекрасными комментариями, блестящими выступлениями оперных звезд. Мы узнали, как шьют костюмы, устанавливают декорации, репетируют номера. Особенно интересным мне показался рассказ о хористах. Я увидела совершенно иную технику исполнения, услышала, как она меняет голос». - Высокие технологии расширяют границы. Мы рады были посмотреть замечательный фильм, - рассказала Ольга Волосник, преподаватель художественного отделения детской музыкальной школы № 1 имени Д.Д. Шостаковича. - Спасибо за это “Ростелекому”!

Узнать подробнее о сервисе Wink можно на сайте компании www.rt.ru или по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800.

ИСТОЧНИК KP.RU