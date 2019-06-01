Форварда «Лады» Александра Тимирева признали лучшим игроком сезона ВХЛ

СЕГОДНЯ 10:28 2019-06-01T10:45:27+03:00

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В ВХЛ подвели итоги сезона и вручили индивидуальные награды. Приз лучшему игроку сезона ВХЛ по мнению хоккеистов – награду имени Анатолия Фирсова – получил форвард тольяттинской «Лады» Александр Тимирев. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

- Тимирев в регулярном чемпионате 2018-2019 забил 32 гола и добавил к ним 29 результативных передач, став не только лучшим бомбардиром «регулярки» ВХЛ, но и рекордсменом лиги в принципе - 32 шайбы за сезон до него никто не забивал. Кроме того, Александр повторил другой рекорд - бомбардирский, набрав 61 очко, - говорится на официальном сайте ВХЛ.

Кроме того, Тимирев стал лучшим нападающим сезона.

Лучшим вратарем признали Эдуарда Рейзвиха, лучшим защитником - Леонида Метальникова (оба - из «Сарыарки»), лучшим новичком – вратаря «Тороса» Даниила Тарасова.

Напомним, в этом сезоне ВХЛ «Лада» вылетела в первом раунде плей-офф, уступив в серии красноярскому «Соколу».

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ИСТОЧНИК KP.RU