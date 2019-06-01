Повторные торги по поиску перевозчика на 210 маршрут в Самаре планируют провести в июле

СЕГОДНЯ 11:51 2019-06-01T11:51:46+03:00

По сведениям председателя рабочей группы по возвращению маршруток в Красноглинский район, компании, желающие поработать на маршруте, есть

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Повторные торги по поиску компании-перевозчика на 210 маршрут в Самаре проведут не раньше июля. Изначально сделать это хотели в июне, однако сроки сдвинули из-за изменений в федеральном законе. Об этом корреспонденту «КП-Самара» рассказал председатель рабочей группы по возвращению маршрутных такси в Красноглинский район, правозащитник Юрий Николаев.

- Мы совместно с департаментом транспорта ждем 1 июля, когда вступят в силу ряд изменений в 74-ый ФЗ, в котором идет речь о применении ККТ (контрольно-кассовой техники), которая уже через год должна быть установлена в каждом маршрутном такси. Исходя из этого, в июне провести повторные торги не удастся, ведь техническое задание на конкурс должно учитывать изменения в законе. Поэтому следующие торги будут в июле. Когда точно, разумеется, пока сложно сказать, - уточнил Юрий Николаев.

По его словам, несмотря на то, что на первые торги не было подано ни одной заявки, желающие взять 210 маршрут есть.

- По той информации, которая у нас есть, многие местные перевозчики не «потянули» те требования, которые были в техническом задании торгов. А некоторые, вероятно, просто не успели подготовиться к ним: набрать необходимое количество машин или продлить лицензию. Мы встречались с перевозчиками и знаем, что некоторые из них должны подать заявку на повторный конкурс, - рассказал председатель рабочей группы.

К повторным торгам планируют упростить техзадание.

- Мы свои предложения передали в дептранс. Уверен, что после 1 июля, с учетом изменений в законе, у нас будут дополнительные предложения. Радует тот факт, что даже если заявку подаст один перевозчик, и она будет полностью соответствовать ТЗ, то маршрутки удастся вернуть, - отметил Юрий Николаев.

Напомним, маршрутные такси пропали из Красноглинского района осенью прошлого года. Кроме 210 маршрутки с улиц исчезли машины №№ 1, 1к, 50 и 221. По словам властей, это была инициатива перевозчика.

- Мы прекрасно понимаем жителей, они устали ждать. Но хочется надеяться, что они смогут и нас понять: мы не опускаем руки, мы работаем за всех нас, жителей города, которые пользовались маршрутом №210. И мы обязательно должны вернуть его. Сразу после этого мы приступим к возврату маршруток для жителей Красной Глинки, - подытожил председатель рабочей группы.

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