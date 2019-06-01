2019-06-01T13:14:56+03:00
Общество

В Самарской области работают над созданием собственной авиакомпании

По словам представителя минтранса, пропускная способность Курумоча позволяет осуществить эту идею, однако есть и свои минусы
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Возможно, в Самаре скоро появится своя авиакомпания.Возможно, в Самаре скоро появится своя авиакомпания.Фото: Альберт ДЗЕНЬ
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В Самарской области может появиться своя авиакомпания. Региональные власти сейчас прорабатывают этот вопрос. Об этом в Твиттере сообщили заместитель министра транспорта и автомобильных дорог региона Андрей Спиридонов в ответ на вопрос самарца.

- Министерство транспорта работает над этим. Есть и способствующие факторы (запас пропускной способности нашего аэропорта, перегруженность московского узла, и т.п.), и отрицательные факторы (рентабельность перевозок достигает минимума, малое количество авиакомпаний и т.д), - отметил Спиридонов.

Напомним, в регионе уже существовали авиакомпании – «Самара» с 1961 года по 2008 и «Эйр Самара» с 2010 до 2015.

ИСТОЧНИК KP.RU

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