2019-06-01T15:19:24+03:00
Общество

МЧС снова предупреждает жителей Самарской области о грозе

Непогоду ожидают местами с 19:00 1 июня до 19:00 2 июня
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Во время грозы порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.Во время грозы порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.Фото: Архив "КП"
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Региональное ГУ МЧС снова предупредило жителей Самарской области о надвигающейся непогоде. Кратковременный дождь и гроза пройдут местами в регионе в период между 19:00 субботы, 1 июня, и 19:00 воскресенья, 2 июня. При этом сохранится жаркая погода – +25… +30. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду, при грозе порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.

- Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, - предупредили в МЧС.

Во время грозы спасатели не рекомендуют выходить из зданий и просят следить за детьми. Если непогода застала вас на улице, то не прячьтесь за остановками, рекламными щитами, недостроями и под деревьями. Не стоит находиться и около стен домов, так как с крыш может упасть шифер.

Напомним, МЧС уже предупреждало жителей региона о грозе в субботу, 1 июня. Она должна была пройти местами днем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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