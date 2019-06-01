В Сызрани прошел парад колясок

СЕГОДНЯ 16:55 2019-06-01T16:55:29+03:00

Участникам конкурса нужно было превратить обычную детскую коляску во что-то оригинальное

Изменить размер текста: A A

В субботу, 1 июня, в Сызрани около дома культуры «Горизонт» прошел ежегодный семейный творческий конкурс «Парад колясок – 2019». Мероприятие проводят уже в седьмой раз. По итогам конкурса каждому участнику вручили подарок. А победителем стала семья Явкиных. Они получили спецприз – больного плюшевого медведя, сообщает ОГИБДД «Сызранское».

- Никаких ограничений по возрасту, только творчество и желание проявить себя и все свои способности, преобразив обычную детскую коляску в нечто оригинальное, - рассказали в Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU