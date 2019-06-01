В Самаре в ТЦ «Вива Лэнд» произошла эвакуация

СЕГОДНЯ 17:11 2019-06-01T17:11:16+03:00

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В торговом центре «Вива Лэнд» в Самаре в субботу, 1 июня, произошла эвакуация. На улицу вывели всех посетителей и работников ТЦ. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, там сработала пожарная сигнализация. Эту информацию корреспонденту «КП-Самара» подтвердил один из посетителей ТЦ.

- Сработала сигнализация. Пришлось быстро уходить из магазина на улицу. Дыма мы не почувствовали, огня тоже не видели, - рассказал собеседник.

О причинах эвакуации не сообщают. Разбираться во всем будут сотрудники экстренных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU