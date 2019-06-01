2019-06-01T17:11:16+03:00
Происшествия

В Самаре в ТЦ «Вива Лэнд» произошла эвакуация

Очевидцы сообщают, что людей вывели из-за сработавшей пожарной сигнализации
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Фото: vk.com/life_samaraФото: vk.com/life_samara
Изменить размер текста:

В торговом центре «Вива Лэнд» в Самаре в субботу, 1 июня, произошла эвакуация. На улицу вывели всех посетителей и работников ТЦ. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, там сработала пожарная сигнализация. Эту информацию корреспонденту «КП-Самара» подтвердил один из посетителей ТЦ.

- Сработала сигнализация. Пришлось быстро уходить из магазина на улицу. Дыма мы не почувствовали, огня тоже не видели, - рассказал собеседник.

О причинах эвакуации не сообщают. Разбираться во всем будут сотрудники экстренных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сызрани прошел парад колясок
В больнице Семашко в Самаре на пациента обрушился кусок потолка
МЧС снова предупреждает жителей Самарской области о грозе
Провал в асфальте в Сызрани выделили «деревцем» с намотанной на него оградительной лентой
В пруду в Самарской области утонул мужчина
В Самарской области работают над созданием собственной авиакомпании
Повторные торги по поиску перевозчика на 210 маршрут в Самаре планируют провести в июле
В Тольятти задержали поджигателя леса, который напал на прохожего, снимавшего его на камеру
Форварда «Лады» Александра Тимирева признали лучшим игроком сезона ВХЛ
Амфитеатр, скейтпарк и концертная площадка: набережную у кремля в Сызрани благоустроят
«Ростелеком»: «Классика на Дворцовой» – для поклонников оперного искусства в Самаре
В Жигулевске полицейские задержали мужчину с 9 кг марихуаны
В ответном матче с «Нижним Новгородом» не примут участие 5 футболистов «Крыльев Советов»
Замминистра транспорта региона: «АСУДД не работает для Самары, ее надо расширять на поперечники»