СЕГОДНЯ 21:54 2019-06-01T22:03:04+03:00

На сцене Самарского академического театра оперы и балета Театр музыкальной комедии из Оренбурга представил мюзикл «Джейн Эйр» по роману Шарлоты Бронте. Фото: twitter.com/vision523

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Самарская область приняла эстафету Всероссийского театрального марафона – главного проекта Года театра. Ее нашему региону передала Оренбургская область в субботу, 1 июня. В этот день на сцене Самарского академического театра оперы и балета Театр музыкальной комедии из Оренбурга представил мюзикл «Джейн Эйр» по роману Шарлотты Бронте, сообщает министерство культуры Самарской области.

- Самара приняла эстафету театрального марафона от Оренбурга. У нас в гостях министр культуры Евгения Шевченко и Театр музыкальной комедии. На сцене САТОБ, которому, кстати, именно сегодня исполнилось 88 лет, наши соседи представляют мюзикл «Джейн Эйр», - рассказал министр культуры 63 региона Сергей Филиппов.

Напомним, масштабный Всероссийский театральный марафон стартовал в январе этого года во Владивостоке, а завершится в Калининграде. Программу марафона в Самаре ищите на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU