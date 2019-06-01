2019-06-01T22:03:04+03:00
Звезды

Самарская область приняла эстафету Всероссийского театрального марафона

Ее 63 региону передала Оренбургская область
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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На сцене Самарского академического театра оперы и балета Театр музыкальной комедии из Оренбурга представил мюзикл «Джейн Эйр» по роману Шарлоты Бронте. Фото: twitter.com/vision523На сцене Самарского академического театра оперы и балета Театр музыкальной комедии из Оренбурга представил мюзикл «Джейн Эйр» по роману Шарлоты Бронте. Фото: twitter.com/vision523
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Самарская область приняла эстафету Всероссийского театрального марафона – главного проекта Года театра. Ее нашему региону передала Оренбургская область в субботу, 1 июня. В этот день на сцене Самарского академического театра оперы и балета Театр музыкальной комедии из Оренбурга представил мюзикл «Джейн Эйр» по роману Шарлотты Бронте, сообщает министерство культуры Самарской области.

- Самара приняла эстафету театрального марафона от Оренбурга. У нас в гостях министр культуры Евгения Шевченко и Театр музыкальной комедии. На сцене САТОБ, которому, кстати, именно сегодня исполнилось 88 лет, наши соседи представляют мюзикл «Джейн Эйр», - рассказал министр культуры 63 региона Сергей Филиппов.

Напомним, масштабный Всероссийский театральный марафон стартовал в январе этого года во Владивостоке, а завершится в Калининграде. Программу марафона в Самаре ищите на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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