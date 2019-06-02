2019-06-02T09:51:03+03:00
Происшествия

«Все выпила и на утро не оставила»: стали известны подробности убийства 40-летней женщины под Сызранью

Погибшая вела асоциальный образ жизни
Кирилл КАРИМОВ
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Кто убийца, сейчас выясняют в полицииКто убийца, сейчас выясняют в полицииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Появились подробности смерти женщины в Октябрьске, где в районе Правой Волги 1 июня было обнаружено ее изуродованное тело. Об этом сообщает syzran-small.ru со ссылкой на соседей погибшей.

- Она вела себя асоциально и в тот вечер снова выпивала с компанией, - вспоминают местные жители. – В полночь крик стоял на всю улицу. Она бегала от мужика по улице в одной сорочке. Тот возмущался, что та все выпила и на утро не оставила. Через полчаса услышали ее крики о помощи и стоны, как будто ее насилуют. Выбежали на улицу, но крики прекратились.

Уже утром тело женщины было найдено соседкой, которая отправилась в сараи кормить кур. Полиция задержала сожителя погибшей, которой было 40 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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