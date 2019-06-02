Под Самарой в пруду утонул 12-летний школьник

СЕГОДНЯ 10:44 2019-06-02T10:44:34+03:00

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В субботу, 1 июня, в пруду в пруду у поселка Кабановка Кинель-Черкасского района погиб ребенок. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

- Мальчик 2007 года рождения утонул, - отметили в ведомстве, - В поиске и извлечении из воды утонувшего участвовали три спасателя и спецтехника.

На берегу тело ребенка было передано правоохранителям. Сейчас предстоит выяснить причины гибели ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU