Под Самарой в пруду утонул 12-летний школьник
Тело из воды пришлось доставать спасателям
pssso.ru
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В субботу, 1 июня, в пруду в пруду у поселка Кабановка Кинель-Черкасского района погиб ребенок. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.
- Мальчик 2007 года рождения утонул, - отметили в ведомстве, - В поиске и извлечении из воды утонувшего участвовали три спасателя и спецтехника.
На берегу тело ребенка было передано правоохранителям. Сейчас предстоит выяснить причины гибели ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU