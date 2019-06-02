В Самарской области мужчина скачал программу для бухгалтеров и теперь может отправиться в тюрьму

СЕГОДНЯ 12:06 2019-06-02T12:06:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Индивидуальный предприниматель из Сызрани стал фигурантом уголовного дела после того, как скачал программу для бухгалтерского учета. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

Находясь на своем рабочем месте мужчина с неустановленного сайта скачал нелицензионную программу, после чего инсталлировал ее для использования в своем бизнесе. Экспертиза подтвердила, что программа контрафактная. Нанесенный ущерб правообладателю был оценен в 171 тыс. рублей.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение авторских и смежных прав». Сызранцу грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU