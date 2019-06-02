Самарцам обещают сильный ветер и грозу вечером 2 июня
Погода начнет меняться с 19:00
При усилении ветра гражданам следует быть осторожнымиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Уже этим вечером, 2 июня, в Самарской области резко изменится погода. Жара и солнце сменится сильным ветром и грозой, сообщают в Приволжскогом УГМС.
- С 19:00 в Самарской области возможны кратковременный дождь и грозы, - говорят синоптики. - Ветер - северо-западный, 7–12 м/с. При грозе его порывы будут достигать 15–20 м/с.
Завтра, 3 июня, температура воздуха несколько понизится. Днем столбик термометра покажет 23-28 градусов. Также будут возможны грозы с порывами ветра до 20 м/с.
В региональном МЧС советуют при усилении ветра не покидать зданий, обходить стороной деревья и линии электропередачи.
ИСТОЧНИК KP.RU