Самарцам обещают сильный ветер и грозу вечером 2 июня

СЕГОДНЯ 12:15 2019-06-02T12:15:55+03:00

При усилении ветра гражданам следует быть осторожными Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Уже этим вечером, 2 июня, в Самарской области резко изменится погода. Жара и солнце сменится сильным ветром и грозой, сообщают в Приволжскогом УГМС.

- С 19:00 в Самарской области возможны кратковременный дождь и грозы, - говорят синоптики. - Ветер - северо-западный, 7–12 м/с. При грозе его порывы будут достигать 15–20 м/с.

Завтра, 3 июня, температура воздуха несколько понизится. Днем столбик термометра покажет 23-28 градусов. Также будут возможны грозы с порывами ветра до 20 м/с.

В региональном МЧС советуют при усилении ветра не покидать зданий, обходить стороной деревья и линии электропередачи.

ИСТОЧНИК KP.RU