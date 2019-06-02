Бдительные росгвардейцы в Самаре задержали грабителя, отнявшего телефон у продавца магазина
Дело было на 19 км Московского шоссе
Мужчина пытался скрытьсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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33-летний житель самарского поселка Мирный стал фигурантом уголовного дела о покушении на грабеж, совершенного в магазина на 19 километре Московского шоссе. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Самарской области.
Сигнал о правонарушении поступил патрулю вневедомственной охраны Росгвардии. Правоохранители узнали, что некий мужчина отобрал телефон у работника торговой точки.
Вскоре, отрабатывая пути возможного отхода злоумышленника, росгвардейцы заметили мужчину, по приметам похожего на грабителя. Он был задержан и передан подоспевшим полицейским.
ИСТОЧНИК KP.RU