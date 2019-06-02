2019-06-02T14:31:30+03:00
Происшествия

Самарцы жалуются на мусор на территории Мехзаводского кладбища

Впрочем, горожанам не нравится и организация перевозок общественным транспортом в сторону некрополя
Кирилл КАРИМОВ
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Татьяна БамбулякТатьяна БамбулякФото: СОЦСЕТИ
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С территории Мехзаводского кладбища в Самаре не вывозят в должном объеме мусор. Об этом в социальных сетях сетует горожанка Татьяна Бамбуляк.

На кладбище творится полный беспредел - кругом горы мусора, не вывозят ничего, - выражает своем мнение самарчанка. - Воды нет в баке, элементарно даже чтобы оградку помыть. А чтобы уехать оттуда - это целая экзекуция предстоит. Автобус ходит один в час, народу много, зачем-то убрали все проходящие маршрутки, а в автобус влезть и проехать в такую жару смерти подобно.

За короткое время под постом появилось множество комментариев. Горожане отмечают, что подобная ситуация наблюдается и на других некрополях Самары.

ИСТОЧНИК KP.RU

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