В Самарской области предложили ввести двойной налог на «невидимые» частные войны

СЕГОДНЯ 18:16 2019-06-02T18:16:43+03:00

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Представители администрации Новокуйбышевска на заседании комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Самарской губдумы выступили с инициативой. Они предложили ввести двойной налог на владельцев домов, которые вовремя не зарегистрировали их.

Мотивируя свое предложение, инициаторы отметили, что последнее время все чаще жители региона не ставят на кадастровый учёт построенные дома, значит бюджет несет потери. А вот угроза двойного налога должна повлиять на неплательщиков.

В итоге, народные избранники включили в план работы комитета изучение возможности разработки проекта федерального закона.

ИСТОЧНИК KP.RU