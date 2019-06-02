2019-06-02T18:16:43+03:00
Общество

В Самарской области предложили ввести двойной налог на «невидимые» частные войны

Так хотят поспособствовать росту собираемости налогов
Кирилл КАРИМОВ
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Правда, перспективы закона туманныПравда, перспективы закона туманныФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Представители администрации Новокуйбышевска на заседании комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Самарской губдумы выступили с инициативой. Они предложили ввести двойной налог на владельцев домов, которые вовремя не зарегистрировали их.

Мотивируя свое предложение, инициаторы отметили, что последнее время все чаще жители региона не ставят на кадастровый учёт построенные дома, значит бюджет несет потери. А вот угроза двойного налога должна повлиять на неплательщиков.

В итоге, народные избранники включили в план работы комитета изучение возможности разработки проекта федерального закона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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