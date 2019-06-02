2019-06-02T19:08:11+03:00
Звезды

В Самаре на площади Куйбышева сыграют композиции великого Дмитрия Шостаковича

Гала-концерт пройдет в День города
Кирилл КАРИМОВ
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Александр Хинштейн ‏Александр Хинштейн ‏Фото: Twitter.com
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7 сентября, в День города, в Самаре на площади Куйбышева пройдет гала-концерт из произведений композитора Дмитрия Шостаковича. Об этом в своем Twitter рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Перед самарцами и гостями города выступят солисты оперы Большого театра, Самарского академического театра оперы и балета и филармонии. Вход будет свободным.

На следующий день, 8 сентября, в одном из скверов площади Куйбышева планируется открытие памятника Шостаковичу, подаренного Самаре Российским военно-историческим обществом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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