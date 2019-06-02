В Самаре на площади Куйбышева сыграют композиции великого Дмитрия Шостаковича
Гала-концерт пройдет в День города
Александр Хинштейн Фото: Twitter.com
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7 сентября, в День города, в Самаре на площади Куйбышева пройдет гала-концерт из произведений композитора Дмитрия Шостаковича. Об этом в своем Twitter рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Перед самарцами и гостями города выступят солисты оперы Большого театра, Самарского академического театра оперы и балета и филармонии. Вход будет свободным.
На следующий день, 8 сентября, в одном из скверов площади Куйбышева планируется открытие памятника Шостаковичу, подаренного Самаре Российским военно-историческим обществом.
ИСТОЧНИК KP.RU