В Самаре на площади Куйбышева сыграют композиции великого Дмитрия Шостаковича

СЕГОДНЯ 19:08 2019-06-02T19:08:11+03:00

Гала-концерт пройдет в День города

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7 сентября, в День города, в Самаре на площади Куйбышева пройдет гала-концерт из произведений композитора Дмитрия Шостаковича. Об этом в своем Twitter рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Перед самарцами и гостями города выступят солисты оперы Большого театра, Самарского академического театра оперы и балета и филармонии. Вход будет свободным.

На следующий день, 8 сентября, в одном из скверов площади Куйбышева планируется открытие памятника Шостаковичу, подаренного Самаре Российским военно-историческим обществом.

ИСТОЧНИК KP.RU