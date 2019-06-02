Поджигателя тольяттинских лесов задержали и теперь думают, как с ним поступить

СЕГОДНЯ 20:55 2019-06-02T20:55:31+03:00

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В субботу, 1 июня, полиция Тольятти нашла и поджигателя леса. Оказался 23-летний житель Автозаводского района. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

Сейчас в полиции проверяют парня на причастность к другим случаям поджога лесов и идет проверка по факту драки с прохожим, который снял злоумышленика на фото и сделал ему замечание.

Тем временем, депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн предложил в своем Twitter читателям выбрать для него наказание.

— Что думаете: какое наказание справедливо для этого юноши 23 лет? Широко озвучить его имя, развесить листовки, чтобы все знали, какая нечисть рядом жила?

Напомним, происшествие случилось в четверг, 30 мая. После появления фото, поджигателя стали искать. Огонь охватил площадь почти в 400 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU