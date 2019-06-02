Поджигателя тольяттинских лесов задержали и теперь думают, как с ним поступить
В субботу, 1 июня, полиция Тольятти нашла и поджигателя леса. Оказался 23-летний житель Автозаводского района. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.
Сейчас в полиции проверяют парня на причастность к другим случаям поджога лесов и идет проверка по факту драки с прохожим, который снял злоумышленика на фото и сделал ему замечание.
Тем временем, депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн предложил в своем Twitter читателям выбрать для него наказание.
— Что думаете: какое наказание справедливо для этого юноши 23 лет? Широко озвучить его имя, развесить листовки, чтобы все знали, какая нечисть рядом жила?
Напомним, происшествие случилось в четверг, 30 мая. После появления фото, поджигателя стали искать. Огонь охватил площадь почти в 400 квадратных метров.
ИСТОЧНИК KP.RU