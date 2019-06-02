2019-06-02T22:24:10+03:00
Происшествия

В Самарской области с 15-го этажа жилого дома рухнула бетонная плита

Лишь по счастливой случайности конструкция не принесла жертв и разрушений (видео)
Кирилл КАРИМОВ
Поделиться:
Что послужило причиной падения плиты пока неизвестноЧто послужило причиной падения плиты пока неизвестноФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

В воскресенье, 2 июня, в Комсомольском районе Тольятти произошло обрушение плиты многоквартирного дома. Об этом сообщают очевидцы в паблике «Происшествия Тольятти».

Стоял на этаже, курил, - рассказывает житель этого дома Максим Биктимиров. – Слышу хруст, думаю, что это такое? А это плита решила попрощаться. Самое страшное, что она рухнула на газон, в полуметре от тротуара, где люди ходят.

Плита рухнула с ограждения внешней пожарной лестницы. Что произошло и почему конструкция оказалась столь ненадежной, неизвестно.

В Тольятти с многоэтажки рухнула бетонная плита.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Поджигателя тольяттинских лесов задержали и теперь думают, как с ним поступить
В Самаре на площади Куйбышева сыграют композиции великого Дмитрия Шостаковича
В самарском парке Победы ребенка ударило током
В Самарской области предложили ввести двойной налог на «невидимые» частные войны
В Самарской области спасатели тушили частный дом и гаражи
Самым богатым ректором вуза в Самарской области стал Дмитрий Быков
«Остерегайтесь подозрительных животных!»: самарцев предупреждают о распространении опасных болезней среди лесных зверей
В Самаре у ТЦ «Мега» Subaru заехал на Renault
Самарцы жалуются на мусор на территории Мехзаводского кладбища
Бдительные росгвардейцы в Самаре задержали грабителя, отнявшего телефон у продавца магазина
Самарцам обещают сильный ветер и грозу вечером 2 июня
В Самарской области мужчина скачал программу для бухгалтеров и теперь может отправиться в тюрьму
В центре Самары мотоцикл насмерть сбил пешехода
Под Самарой в пруду утонул 12-летний школьник