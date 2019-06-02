В Самарской области с 15-го этажа жилого дома рухнула бетонная плита
Лишь по счастливой случайности конструкция не принесла жертв и разрушений (видео)
Что послужило причиной падения плиты пока неизвестноФото: скриншот с видео
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В воскресенье, 2 июня, в Комсомольском районе Тольятти произошло обрушение плиты многоквартирного дома. Об этом сообщают очевидцы в паблике «Происшествия Тольятти».
Стоял на этаже, курил, - рассказывает житель этого дома Максим Биктимиров. – Слышу хруст, думаю, что это такое? А это плита решила попрощаться. Самое страшное, что она рухнула на газон, в полуметре от тротуара, где люди ходят.
Плита рухнула с ограждения внешней пожарной лестницы. Что произошло и почему конструкция оказалась столь ненадежной, неизвестно.
В Тольятти с многоэтажки рухнула бетонная плита.
ИСТОЧНИК KP.RU