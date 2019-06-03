2019-06-03T07:58:23+03:00
Спорт

Форвард баскетбольной «Самары» Данила Чикарев сыграет за сборную России

Спортсмен выступит на Кубке мира по баскетболу 3х3 в Монголии
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: БК "Самара"Фото: БК "Самара"
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Форфард баскетбольной команды «Самара» Данила Чикарев сыграет за сборную России на Кубке мира U18 по баскетболу 3х3, который стартует в понедельник, 3 июня, в столице Монголии Улан-Баторе. Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.

- Очень рад попасть в сборную — это для меня большой опыт. На сборах мы провели хорошую подготовку, поработали и над «физикой», и над тактикой, у нас грамотные тренеры и врачи. Надеюсь, мы выиграем Кубок и не подведем Россию! Будем биться до последнего, - рассказал баскетболист.

Отметим, что Данила Чикарев — один из лидеров молодежной команды «Самара». Кроме того, в минувшем сезоне он дебютировал и в главной команде клуба в Суперлиге. Также спортсмен является кандидатом в сборную России U18 по «классическому» баскетболу.

Добавим, что на предварительном этапе Кубка мира сборной России предстоит сразиться с командами Украины, Казахстана (3 июня), Туркменистана и Доминиканы (5 июня). Турнир продлится до 7 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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