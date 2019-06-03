В Самаре перекрыли въезды в два корпуса больницы Середавина

СЕГОДНЯ 08:40 2019-06-03T08:41:06+03:00

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Специалисты Предприятия тепловых сетей приступили к масштабным работам по замене труб на улице Ташкентской в Самаре. Поскольку ремонт проводится в непосредственной близости от больницы Середавина, то заезд в нее сейчас затруднен. В связи с этим схема въезда в медучреждение была изменена.

- Для автомобилистов будут выставлены указатели заезда в больницу. Кроме того, проезд транспорта будет маршрутизировать охрана на КПП. На время ремонта теплотрассы будут перекрыты КПП педиатрического и акушерского корпусов. Ограничения будут действовать до 2 ноября, - сообщили в пресс-службе больницы Середавина.

Также в медучреждении отмечают, что с 1 по 17 июля будет перекрыт въезд через ворота кафе «Калинка», а после этого — с 17 по 27 июля — закроют проезд в районе автомойки. Завершить все ремонтные работы теплоэнергетики должны в ноябре этого года.

Схема ограничений на движение транспорта возле больницы Середавина

ИСТОЧНИК KP.RU