2019-06-03T08:41:06+03:00
Общество

В Самаре перекрыли въезды в два корпуса больницы Середавина

Ограничения связаны с заменой теплосетей на Ташкентской
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: ГБУЗ "СОКБ им. В.Д. Середавина"Фото: ГБУЗ "СОКБ им. В.Д. Середавина"Фото: vk.com
Изменить размер текста:

Специалисты Предприятия тепловых сетей приступили к масштабным работам по замене труб на улице Ташкентской в Самаре. Поскольку ремонт проводится в непосредственной близости от больницы Середавина, то заезд в нее сейчас затруднен. В связи с этим схема въезда в медучреждение была изменена.

- Для автомобилистов будут выставлены указатели заезда в больницу. Кроме того, проезд транспорта будет маршрутизировать охрана на КПП. На время ремонта теплотрассы будут перекрыты КПП педиатрического и акушерского корпусов. Ограничения будут действовать до 2 ноября, - сообщили в пресс-службе больницы Середавина.

Также в медучреждении отмечают, что с 1 по 17 июля будет перекрыт въезд через ворота кафе «Калинка», а после этого — с 17 по 27 июля — закроют проезд в районе автомойки. Завершить все ремонтные работы теплоэнергетики должны в ноябре этого года.

Схема ограничений на движение транспорта возле больницы Середавина

Схема ограничений на движение транспорта возле больницы Середавина

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре эвакуировали детский сад на Агибалова
В Самаре приставы заставили женщину убрать с Заводского шоссе незаконный кондитерский киоск
В Самаре двоих школьников наградили «Горячим сердцем» за задержание опасного преступника
Невеселый паровозик: в Самаре возле «Колизея» столкнулись два трамвая
«Боролась за каждую жизнь»: в Самаре скончалась заместитель главврача больницы Середавина
В Самарской области женщина на иномарке сбила перебегающего дорогу кабана
В Кинельском районе ввели карантин по бешенству животных
Баскетболистам «Самары» подарят 2,5 млн рублей и ноутбук от «яблока»
В Самаре на улицу Ново-Вокзальную вернули трамваи
В Самаре началась проверка после удара током детей в парке Победы
В Самаре возле стадиона «Салют» хотят построить мечеть
Возле стадиона «Самара Арена» на велодорожке образовался провал
Форвард баскетбольной «Самары» Данила Чикарев сыграет за сборную России
В Самарской области с 15-го этажа жилого дома рухнула бетонная плита
Поджигателя тольяттинских лесов задержали и теперь думают, как с ним поступить
В Самаре на площади Куйбышева сыграют композиции великого Дмитрия Шостаковича
В самарском парке Победы ребенка ударило током
В Самарской области предложили ввести двойной налог на «невидимые» частные войны
В Самарской области спасатели тушили частный дом и гаражи
Самым богатым ректором вуза в Самарской области стал Дмитрий Быков
«Остерегайтесь подозрительных животных!»: самарцев предупреждают о распространении опасных болезней среди лесных зверей
В Самаре у ТЦ «Мега» Subaru заехал на Renault
Самарцы жалуются на мусор на территории Мехзаводского кладбища
Бдительные росгвардейцы в Самаре задержали грабителя, отнявшего телефон у продавца магазина
Самарцам обещают сильный ветер и грозу вечером 2 июня
В Самарской области мужчина скачал программу для бухгалтеров и теперь может отправиться в тюрьму
В центре Самары мотоцикл насмерть сбил пешехода
Под Самарой в пруду утонул 12-летний школьник