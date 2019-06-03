В Самаре на улицу Ново-Вокзальную вернули трамваи

СЕГОДНЯ 09:42 2019-06-03T09:42:24+03:00

Составы ездили в объезд из-за ремонта дороги, где образовался провал

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В Самаре восстановили движение трамваев по улице Ново-Вокзальной. С понедельника, 3 июня, маршруты № 7 и 19 вновь начали курсировать по своим обычным схемам.

- Уважаемые пассажиры! Движение трамваев по улице Ново-Вокзальной восстановлено! Добро пожаловать на борт, - сообщили в МП «Трамвайно-троллейбусном управлении» Самары.

Напомним, что движение трамваев перекрывалось из-за провала асфальта на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Стара-Загоры. На время ремонтных работ трамваи № 7 и 19 ездили в объезд через 15 микрорайон.

ИСТОЧНИК KP.RU