Баскетболистам «Самары» подарят 2,5 млн рублей и ноутбук от «яблока»
Деньги выделят из резервного фонда самарского губернатора
Фото: БК "Самара"
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Баскетбольный клуб «Самара» получит награду за победу в чемпионате России среди мужских команд «Суперлига — Первый дивизион» в сезоне 2018-2019 годов. Из резервного фонда губернатора Самарской области команде выделят 2,5 млн рублей и ценные подарок.
- Материальное поощрение будет перечислено спортсменам, тренерам и иным сотрудникам баскетбольного клуба «Самара» за победу в минувшем сезоне Суперлиги, - говорится в постановлении губернатора Самарской области.
Что касается ценного подарка, то это будет ноутбук Apple MacBook Pro. На его покупку из резервного фонда будет выделено 320 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU