Баскетболистам «Самары» подарят 2,5 млн рублей и ноутбук от «яблока»

СЕГОДНЯ 09:59 2019-06-03T10:00:52+03:00

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Баскетбольный клуб «Самара» получит награду за победу в чемпионате России среди мужских команд «Суперлига — Первый дивизион» в сезоне 2018-2019 годов. Из резервного фонда губернатора Самарской области команде выделят 2,5 млн рублей и ценные подарок.

- Материальное поощрение будет перечислено спортсменам, тренерам и иным сотрудникам баскетбольного клуба «Самара» за победу в минувшем сезоне Суперлиги, - говорится в постановлении губернатора Самарской области.

Что касается ценного подарка, то это будет ноутбук Apple MacBook Pro. На его покупку из резервного фонда будет выделено 320 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU