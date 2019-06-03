2019-06-03T10:00:52+03:00
Общество

Баскетболистам «Самары» подарят 2,5 млн рублей и ноутбук от «яблока»

Деньги выделят из резервного фонда самарского губернатора
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: БК "Самара"Фото: БК "Самара"
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Баскетбольный клуб «Самара» получит награду за победу в чемпионате России среди мужских команд «Суперлига — Первый дивизион» в сезоне 2018-2019 годов. Из резервного фонда губернатора Самарской области команде выделят 2,5 млн рублей и ценные подарок.

- Материальное поощрение будет перечислено спортсменам, тренерам и иным сотрудникам баскетбольного клуба «Самара» за победу в минувшем сезоне Суперлиги, - говорится в постановлении губернатора Самарской области.

Что касается ценного подарка, то это будет ноутбук Apple MacBook Pro. На его покупку из резервного фонда будет выделено 320 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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