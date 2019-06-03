В Кинельском районе ввели карантин по бешенству животных
В Самарской области выявили новый случай бешенства среди животных. Опасную болезнь зафиксировали в границах села Сырейка сельского поселения Чубовка в Кинельском районе. В связи с чем там был введен карантин.
- Территорию села Сырейка было решено признать неблагополучной по бешенству животных. Карантин устанавливается с 31 мая по 31 июля, - говорится в постановлении губернатора Самарской области.
Согласно документу, на время действия ограничительных мероприятий в селе нельзя будет проводить выставки собак и кошек, торговать домашними животными, а также вывозить их за пределы населенного пункта.
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ИСТОЧНИК KP.RU