В Кинельском районе ввели карантин по бешенству животных

СЕГОДНЯ 10:13 2019-06-03T10:13:27+03:00

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В Самарской области выявили новый случай бешенства среди животных. Опасную болезнь зафиксировали в границах села Сырейка сельского поселения Чубовка в Кинельском районе. В связи с чем там был введен карантин.

- Территорию села Сырейка было решено признать неблагополучной по бешенству животных. Карантин устанавливается с 31 мая по 31 июля, - говорится в постановлении губернатора Самарской области.

Согласно документу, на время действия ограничительных мероприятий в селе нельзя будет проводить выставки собак и кошек, торговать домашними животными, а также вывозить их за пределы населенного пункта.

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ИСТОЧНИК KP.RU