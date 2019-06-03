2019-06-03T10:13:27+03:00
Общество

В Кинельском районе ввели карантин по бешенству животных

Ограничительные мероприятия установили до 31 июля
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Двухмесячный карантин установили в границах села СырейкаДвухмесячный карантин установили в границах села СырейкаФото: Елена ХЛИМАНОВА
Изменить размер текста:

В Самарской области выявили новый случай бешенства среди животных. Опасную болезнь зафиксировали в границах села Сырейка сельского поселения Чубовка в Кинельском районе. В связи с чем там был введен карантин.

- Территорию села Сырейка было решено признать неблагополучной по бешенству животных. Карантин устанавливается с 31 мая по 31 июля, - говорится в постановлении губернатора Самарской области.

Согласно документу, на время действия ограничительных мероприятий в селе нельзя будет проводить выставки собак и кошек, торговать домашними животными, а также вывозить их за пределы населенного пункта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Остерегайтесь подозрительных животных!»: самарцев предупреждают о распространении опасных болезней среди лесных зверей

С начала года в регионе зафиксированы 15 случаев бешенства (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре эвакуировали детский сад на Агибалова
В Самаре приставы заставили женщину убрать с Заводского шоссе незаконный кондитерский киоск
В Самаре двоих школьников наградили «Горячим сердцем» за задержание опасного преступника
Невеселый паровозик: в Самаре возле «Колизея» столкнулись два трамвая
«Боролась за каждую жизнь»: в Самаре скончалась заместитель главврача больницы Середавина
В Самарской области женщина на иномарке сбила перебегающего дорогу кабана
Баскетболистам «Самары» подарят 2,5 млн рублей и ноутбук от «яблока»
В Самаре на улицу Ново-Вокзальную вернули трамваи
В Самаре началась проверка после удара током детей в парке Победы
В Самаре возле стадиона «Салют» хотят построить мечеть
В Самаре перекрыли въезды в два корпуса больницы Середавина
Возле стадиона «Самара Арена» на велодорожке образовался провал
Форвард баскетбольной «Самары» Данила Чикарев сыграет за сборную России
В Самарской области с 15-го этажа жилого дома рухнула бетонная плита
Поджигателя тольяттинских лесов задержали и теперь думают, как с ним поступить
В Самаре на площади Куйбышева сыграют композиции великого Дмитрия Шостаковича
В самарском парке Победы ребенка ударило током
В Самарской области предложили ввести двойной налог на «невидимые» частные войны
В Самарской области спасатели тушили частный дом и гаражи
Самым богатым ректором вуза в Самарской области стал Дмитрий Быков
«Остерегайтесь подозрительных животных!»: самарцев предупреждают о распространении опасных болезней среди лесных зверей
В Самаре у ТЦ «Мега» Subaru заехал на Renault
Самарцы жалуются на мусор на территории Мехзаводского кладбища
Бдительные росгвардейцы в Самаре задержали грабителя, отнявшего телефон у продавца магазина
Самарцам обещают сильный ветер и грозу вечером 2 июня
В Самарской области мужчина скачал программу для бухгалтеров и теперь может отправиться в тюрьму
В центре Самары мотоцикл насмерть сбил пешехода
Под Самарой в пруду утонул 12-летний школьник