2019-06-03T10:29:00+03:00
Происшествия

В Самарской области женщина на иномарке сбила перебегающего дорогу кабана

В Самарской области женщина на иномарке сбила перебегающего дорогу кабана
Анастасия ФИЛАТОВА
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ДТП произошло на трассе между Бугурусланом и Самарой в темное время сутокДТП произошло на трассе между Бугурусланом и Самарой в темное время сутокФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В воскресенье, 2 июня, примерно в 23:55 на трассе в Кинельском районе произошло серьезное ДТП. Там женщина на иномарке сбила кабана, который перебегал дорогу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- 57-летняя женщина двигалась на автомобиле «Хайма 7» со стороны Бугуруслана в направлении Самары. В какой-то момент на дорогу выбежал кабан. Автомобилистка наехала на животное, а потом выехала на разделительную полосу и врезалась в металлическое ограждение, - рассказали полицейские.

В результате случившегося женщина получила травмы, с которыми ее на машине скорой помощи доставили в районную больницу. После осмотра медики отпустили ее домой. Что стало с кабаном, не уточняется. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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