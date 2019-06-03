В Самарской области женщина на иномарке сбила перебегающего дорогу кабана

СЕГОДНЯ 10:29 2019-06-03T10:29:00+03:00

ДТП произошло на трассе между Бугурусланом и Самарой в темное время суток Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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В воскресенье, 2 июня, примерно в 23:55 на трассе в Кинельском районе произошло серьезное ДТП. Там женщина на иномарке сбила кабана, который перебегал дорогу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- 57-летняя женщина двигалась на автомобиле «Хайма 7» со стороны Бугуруслана в направлении Самары. В какой-то момент на дорогу выбежал кабан. Автомобилистка наехала на животное, а потом выехала на разделительную полосу и врезалась в металлическое ограждение, - рассказали полицейские.

В результате случившегося женщина получила травмы, с которыми ее на машине скорой помощи доставили в районную больницу. После осмотра медики отпустили ее домой. Что стало с кабаном, не уточняется. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU