«Боролась за каждую жизнь»: в Самаре скончалась заместитель главврача больницы Середавина

СЕГОДНЯ 10:48 2019-06-03T10:48:23+03:00

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В воскресенье, 2 июня, в Самаре на 66-м году жизни скончалась заместитель главного врача по медицинской части больницы имени В.Д. Середавина, заслуженный врач РФ Ольга Мищенко. В профессии она проработала почти всю свою жизнь, ставя главной своей задачей лечение людей.

- Ольга Мищенко - человек с добрым и открытым сердцем. Она болела душой за каждого пациента, боролась за каждую жизнь. Самарская область потеряла врача от Бога, настоящего учителя и наставника, прекрасного организатора и человека, искренне любящего людей и желавшего принести им пользу. Это невосполнимая утрата, - выразили соболезнования уполномоченный по правам человека в Самарской области, члены Общественного и Экспертного советов.

Отметим, что Ольга Мищенко начала работать в областной больнице в 1982 году с должности участковый терапевт. В 1997 году она стала заведующей пульмонологическим отделением главного корпуса. А с 2002 года по настоящее время Ольга Мищенко трудилась на посту заместителя главврача по медицинской части. Пока информации о том, когда и где ее похоронят, нет.

ИСТОЧНИК KP.RU