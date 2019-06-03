2019-06-03T11:07:39+03:00
Происшествия

Невеселый паровозик: в Самаре возле «Колизея» столкнулись два трамвая

Один из вагонов сильно смяло с двух сторон
Анастасия ФИЛАТОВА
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Трамвай протаранил другой трамвай в районе остановки у "Колизея"Трамвай протаранил другой трамвай в районе остановки у "Колизея"Фото: vk.com
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Утром в понедельник, 3 июня, в Самаре в районе пересечения улиц Ташкентской и Стара-Загоры произошло ДТП с участием общественного транспорта. Там около ТЦ «Колизей» столкнулись два трамвая. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

- У одного трамвая вроде бы отказали тормоза, и в итоге получился «паровозик». Удар довольно сильный был. Смяло второй вагон первого трамвая. Вроде бы кто-то пострадал, - поделились свидетели аварии.

Между тем в МП «Трамвайно-троллейбсное управление» Самары предварительной причиной случившегося называют несоблюдение дистанции. Из-за аварии движение трамваев возле «Колизея» оказалось парализовано. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД Фото: vk.com

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДДФото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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