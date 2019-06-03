Невеселый паровозик: в Самаре возле «Колизея» столкнулись два трамвая
Утром в понедельник, 3 июня, в Самаре в районе пересечения улиц Ташкентской и Стара-Загоры произошло ДТП с участием общественного транспорта. Там около ТЦ «Колизей» столкнулись два трамвая. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.
- У одного трамвая вроде бы отказали тормоза, и в итоге получился «паровозик». Удар довольно сильный был. Смяло второй вагон первого трамвая. Вроде бы кто-то пострадал, - поделились свидетели аварии.
Между тем в МП «Трамвайно-троллейбсное управление» Самары предварительной причиной случившегося называют несоблюдение дистанции. Из-за аварии движение трамваев возле «Колизея» оказалось парализовано. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДДФото: vk.com
ИСТОЧНИК KP.RU