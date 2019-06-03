В Самаре двоих школьников наградили «Горячим сердцем» за задержание опасного преступника

СЕГОДНЯ 11:30 2019-06-03T11:30:50+03:00

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В Самаре прошло награждение лауреатов всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце». Два нагрудных знака за отвагу и мужество получили самарские школьники — братья Владимир и Николай Лешок. Молодых людей отметили за поимку грабителя, который в мае прошлого года отобрал у женщины сумку.

- Все произошло возле подъезда одного из домов на Пугачевском тракте. 15-летний Николай и 13-летний Владимир услышали крики о помощи и, не раздумывая, бросились за злоумышленником. Ребята настигли его, повалили на землю и удерживали до приезда полицейских, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Как выяснилось, школьники задержали преступника, который за последние 15 лет несколько раз привлекался к уголовной ответственности за грабеж и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Молодых людей наградили знаками «Горячее сердце» и дипломами. Также полицейские пригласили их на экскурсию в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД по Самарской области. А в августе подростки отправятся на Черное море во всероссийский детский центр «Орленок». Отметим, что парни планируют и дальше помогать людям. Так, Владимир хочет стать экспертом-криминалистом, а Николай — врачом.

ИСТОЧНИК KP.RU