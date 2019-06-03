В Самаре эвакуировали детский сад на Агибалова

СЕГОДНЯ 12:06 2019-06-03T12:06:36+03:00

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Утром в понедельник, 3 июня, из здания детского сада на улице Агибалова, 13 в Самаре эвакуировали всех воспитанников и сотрудников. Дело в том, что там произошло короткое замыкание.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 11:00. На место происшествия выезжали 17 пожарных и 5 единиц техники. По приезду было установлено, что произошло короткое замыкание в водонагревателе, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

По данным оперативного ведомства, последующего горения не было. Никто не пострадал. Из здания были эвакуированы 71 ребенок и 10 человек персонала. Сейчас все они уже вернулись обратно в учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU