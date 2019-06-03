Нанес не менее 44 ударов: жителя Самары отправили в колонию за убийство жены

СЕГОДНЯ 12:35 2019-06-03T12:35:59+03:00

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В Самаре суд вынес приговор местному жителю, который забил до смерти свою супругу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

- Все произошло в ноябре 2018 года. Мужчина, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, избил руками и ногами жену. Он нанес ей по голове, шее, туловищу и конечностям не менее 44 ударов, от которых она впоследствии скончалась, - рассказали в надзорном ведомстве.

Суд признал самарца виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека, и назначил ему 6,5 лет лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима. Пока приговор суда не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU