2019-06-03T12:35:59+03:00
Происшествия

Нанес не менее 44 ударов: жителя Самары отправили в колонию за убийство жены

Мужчина избил супругу до смерти, находясь в алкогольном опьянении
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Суд приговорил самарца к 6,5 годам колонии строгого режимаСуд приговорил самарца к 6,5 годам колонии строгого режимаФото: Альберт ДЗЕНЬ
Изменить размер текста:

В Самаре суд вынес приговор местному жителю, который забил до смерти свою супругу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

- Все произошло в ноябре 2018 года. Мужчина, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, избил руками и ногами жену. Он нанес ей по голове, шее, туловищу и конечностям не менее 44 ударов, от которых она впоследствии скончалась, - рассказали в надзорном ведомстве.

Суд признал самарца виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека, и назначил ему 6,5 лет лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима. Пока приговор суда не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре сотни ребят отметили День защиты детей в Струковском саду
Самарская область перешла на цифровое ТВ
Самарцев приглашают в круизы по Черному морю на теплоходе «Князь Владимир»
"Крылья Советов" начнут готовиться к новому сезону РПЛ через 2 недели
В Самаре почти за 73 млн рублей отремонтируют подземный переход на Заводском шоссе
В Самаре "Зеленый марафон" пробежали сотрудники Корпорации Кошелев
В минтрансе рассказали, какими деревьями заменят засохшие туи на Московском шоссе в Самаре
В Самаре больше не осталось «Пчелок»
«Гонка героев-2019» в Самаре: участников ждет 8-километровая трасса с препятствиями на Рощинском полигоне
В Самаре эвакуировали детский сад на Агибалова
В Самаре приставы заставили женщину убрать с Заводского шоссе незаконный кондитерский киоск
В Самаре двоих школьников наградили «Горячим сердцем» за задержание опасного преступника
Невеселый паровозик: в Самаре возле «Колизея» столкнулись два трамвая
«Боролась за каждую жизнь»: в Самаре скончалась заместитель главврача больницы Середавина
В Самарской области женщина на иномарке сбила перебегающего дорогу кабана
В Кинельском районе ввели карантин по бешенству животных
Баскетболистам «Самары» подарят 2,5 млн рублей и ноутбук от «яблока»
В Самаре на улицу Ново-Вокзальную вернули трамваи