«Гонка героев-2019» в Самаре: участников ждет 8-километровая трасса с препятствиями на Рощинском полигоне

СЕГОДНЯ 13:02 2019-06-03T13:02:25+03:00

Легендарное спортивное мероприятие пройдет 8 июня. Поучаствовать в нем смогут и взрослые, и дети

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В эту субботу, 8 июня, под Самарой пройдет легендарное ежегодное спортивное мероприятие «Гонка героев». Испытать свои силы и возможности жители региона смогут на Рощинском военном полигоне.

- Участников мероприятия ждет 8-километровая трасса с различными испытаниями, в числе которых заборы, проход «Волна», бревна и элевация, а перед финишем - «Эверест». Кроме того, в этом году будет установлено 4 новых препятствия, - рассказали организаторы «Гонки героев».

Принять участие в соревнованиях смогут не только взрослые, но и дети. Юные герои смогут пробежать трассу протяженностью 600 м, где будут такие испытания, как забор со сложными перилами, переход по сетке, горизонтальная сетка «Испытание моряков» и «Царь-гора» высотой чуть более 2 метров.

Кроме того, на «Гонке героев» впервые пройдет отборочный этап чемпионата «Курсантский бросок». Помимо Самары, в нем примут участие Челябинск, Санкт-Петербург, Москва, Рязань, Новосибирск и Владивосток. В финале чемпионата, который пройдет с 8 по 10 августа, смогут принять участие только две команды-победителя.

Не забыли организаторы мероприятия и про болельщиков. Для них будет обустроена фан-зона (она откроется в 8 часов) с развлечениями и музыкой. В программе: показательные выступления вооруженных сил России, выставка военной техники и вооружения, концерт.

Отметим, что зрители и участники «Гонки героев» смогут добраться на Рощинский полигон на бесплатных автобусах. Они будут курсировать от ДК имени Литвинова и автостанции «Аврора» с 8 до 17 часов. Отправка с полигона в город: 14:00-21:00. Интервал движения автобусов составит 40-50 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU