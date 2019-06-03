2019-06-03T13:29:53+03:00
Общество

В Самаре больше не осталось «Пчелок»

Региональный оператор закрыл все свои магазины
Анастасия ФИЛАТОВА
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Торговая сеть работала в Самаре с 2002 годаТорговая сеть работала в Самаре с 2002 года
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В Самаре закрылась сеть региональных супермаркетов «Пчелка» и «Карамель», оператором которой выступало ООО «Элит». В Самарской области больше не осталось ни одного работающего магазина этого бренда.

Напомним, что торговая сеть начала работать в Самаре с 2002 года. В 2017 году «под крылом» компании «Элит» функционировали 24 магазина «Пчелка» и 3 супермаркета «Карамель». Отметим, что сайт «Пчелки» уже тоже не работает.

Возможно, закрытие сети связано с падением объемов ее выручки. Так, в 2015 году она составляла 2,78 млрд рублей, год спустя — 2,64 млн рублей, а в 2017 году — всего 1,5 млрд рублей. Информации о доходах компании за прошлый год пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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