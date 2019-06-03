В минтрансе рассказали, какими деревьями заменят засохшие туи на Московском шоссе в Самаре

СЕГОДНЯ 13:56 2019-06-03T13:56:08+03:00

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В Самаре вдоль Московского шоссе высадят 620 деревьев и 7 тысяч кустарников. Они заменят туи, которые так и не смогли прижиться возле обновленной к ЧМ-2018 магистрали. Региональное министерство транспорта и автомобильных дорог уже разработало схему высадки новых растений.

- ООО «СамараТрансСтрой» должен будет выполнить все работы по гарантии за свой счет в течение двух недель. Подрядчик будет ухаживать за деревьями и кустарниками до 1 июня 2020 года. Сюда входят полив, санитарная и формовочная обрезка, профилактическая обработка, - рассказал заместитель главы минтранса Андрей Спиридонов.

Как уточнил чиновник, если растения погибнут, то подрядчик должен будет заменить их новыми. Согласно представленной минтрансом схеме, деревья расположат небольшими аллеями. Так, на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова, а также на участке от Зои Космодемьянской до Ташкентской появятся разные сорта рябины и липы; на отрезке от Ташкентской до Ракитовского шоссе — березы, рябины и кустарники. В районе Мехзавода расположится березовая аллея, а около 10-11 кварталов поселка высадят декоративные яблони, рябины и березы.

Планируется, что высадкой и уходом растений займутся сотрудники компании «Садовый центр Веры Глуховой». По словам гендиректора организации, в течение 2 лет деревья, высота которых составит 2-4 метра, будут укутаны в тростниковые маты. Это сделают для защиты от солнца и перепадов температур.

Отметим, что выжившие туи предполагается высадить единым ансамблем в сквере у 10 квартала поселка Мехзавод. Там же будут установлены лавочки и урны. Еще одну часть туй разместят у храма на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова.

ИСТОЧНИК KP.RU