В Самаре "Зеленый марафон" пробежали сотрудники Корпорации Кошелев

СЕГОДНЯ 14:11 2019-06-03T14:11:34+03:00

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В Самаре 1 июня прошел "Зеленый марафон" - это традиционное легкоатлетическое мероприятие, которое проходит в Самаре в начале лета. Жители приняли участие в благотворительных забегах на 4, 2 км и 10 км. Бежали целыми семьями, выбирая дистанцию по силам.

«Зелёный Марафон» в этом году был приурочен ко Дню защиты детей и прошел одновременно в 60 городах России — от Калининграда до Владивостока. Впервые в соревновательной программе прошли и детские забеги для юных спортсменов от 7 до 13 лет.

Сотрудники Корпорации «Кошелев» выбрали дистанцию на 4.2 км. На финише спортсменов аплодисментами встречала группа поддержки.

ИСТОЧНИК KP.RU