В Самаре "Зеленый марафон" пробежали сотрудники Корпорации Кошелев
В Самаре 1 июня прошел "Зеленый марафон" - это традиционное легкоатлетическое мероприятие, которое проходит в Самаре в начале лета. Жители приняли участие в благотворительных забегах на 4, 2 км и 10 км. Бежали целыми семьями, выбирая дистанцию по силам.
«Зелёный Марафон» в этом году был приурочен ко Дню защиты детей и прошел одновременно в 60 городах России — от Калининграда до Владивостока. Впервые в соревновательной программе прошли и детские забеги для юных спортсменов от 7 до 13 лет.
Сотрудники Корпорации «Кошелев» выбрали дистанцию на 4.2 км. На финише спортсменов аплодисментами встречала группа поддержки.
ИСТОЧНИК KP.RU