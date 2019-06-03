2019-06-03T14:35:40+03:00
Спорт

"Крылья Советов" начнут готовиться к новому сезону РПЛ через 2 недели

Самарский футбольный клуб будет проводить сборы в Австрии и в родном городе
Михаил ГОРЮНОВ
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Возможно, в составе "КС" перед новым сезоном произойдут серьезные измененияВозможно, в составе "КС" перед новым сезоном произойдут серьезные измененияФото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).
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"Крылья Советов" остались в РПЛ и отправились в отпуск. Впрочем, он будет не очень долгим. Футболисты и тренерский штаб вновь соберутся в Москве уже 17 июня. В течение двух дней в столице пройдет медосмотр.

- Затем с 19 по 23 июня "Крылья" будут тренироваться Самаре, этот этап подготовки завершится контрольным матчем с молодежным составом. С 24 июня по 7 июля команда проведет учебно-тренировочный сбор в Австрии, в его рамках запланировано четыре матча, - рассказывают в пресс-службе "Крыльев Советов".

Соперники пока неизвестно, но по два товарищеских поединка должны пройти 29 июня и 6 июля. Завершат подготовку к старту Чемпионата Российской Премьер-лиги, намеченного на середину июля, "Крылья Советов" в Самаре. Напомним, что в стыковых матчах зелено-бело-синие одолели "Нижний Новгород". На выезде они выиграли 3-1, дома уступили 0-1 и по сумме двух встреч оказались сильнее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Спасибо VAR и судьям: "Крылья Советов" остаются в РПЛ, проиграв Нижнему Новгороду Самарский клуб во второй раз выцарапывает победу у Нижнего Новгорода и получает шанс еще сезон побороться в высшем дивизионе Чемпионата России (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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