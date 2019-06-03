Самарцев приглашают в круизы по Черному морю на теплоходе «Князь Владимир»

СЕГОДНЯ 14:40 2019-06-03T14:40:26+03:00

На борту теплохода «Князь Владимир» есть все для отличного отдыха

Комфортабельный девятипалубный теплоход отправляется в рейс из Сочи, посещает Новороссийск, Ялту и Севастополь

Изменить размер текста: A A

У самарцев появилась уникальная возможность отправиться в путешествие по Черному морю на комфортабельном девятипалубном теплоходе «Князь Владимир». К продаже круизов приступил круизный центр «Инфофлот».

В эту навигацию теплоход выполнит 7 и 8 дневные круизы по маршруту Сочи (отправление по воскресеньям) - Новороссийск (отправление по понедельникам) – Ялта (отправление по вторникам) – Севастополь (отправление по четвергам).

На борту теплохода «Князь Владимир» два ресторана, четыре бара, кинотеатр, парикмахерская. Есть также SPA-зона, четыре бассейна, дискотечная и концертная площадка, детская игровая комната и даже магазин.

В стоимость тура входит: проживание в уютной каюте выбранной категории, трехразовое питание по системе «шведский стол», разделения для детей, портовые сборы, насыщенная развлекательные программы на борту: вечерние шоу, ночные клубы, живая музыка, утренние спортивные мероприятия, мастер-классы, уроки танцев. Кроме этого на борту теплохода вас ждут аква-зона на открытых палубах и кинопоказы.

Подробности, читайте на сайте круизного центра «Инфофлот».

Завершающий навигацию круиз стартует 29 сентября из Сочи.

Справка КП:

«Князь Владимир» — комфортабельный девятипалубный теплоход. В 2013, 2017 и 2019 годах проведены работы по реконструкции судна, включая модернизацию и приведение к современным стандартам внутренних помещений и системы кондиционирования.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU