Самарцев приглашают в круизы по Черному морю на теплоходе «Князь Владимир»
У самарцев появилась уникальная возможность отправиться в путешествие по Черному морю на комфортабельном девятипалубном теплоходе «Князь Владимир». К продаже круизов приступил круизный центр «Инфофлот».
В эту навигацию теплоход выполнит 7 и 8 дневные круизы по маршруту Сочи (отправление по воскресеньям) - Новороссийск (отправление по понедельникам) – Ялта (отправление по вторникам) – Севастополь (отправление по четвергам).
На борту теплохода «Князь Владимир» два ресторана, четыре бара, кинотеатр, парикмахерская. Есть также SPA-зона, четыре бассейна, дискотечная и концертная площадка, детская игровая комната и даже магазин.
В стоимость тура входит: проживание в уютной каюте выбранной категории, трехразовое питание по системе «шведский стол», разделения для детей, портовые сборы, насыщенная развлекательные программы на борту: вечерние шоу, ночные клубы, живая музыка, утренние спортивные мероприятия, мастер-классы, уроки танцев. Кроме этого на борту теплохода вас ждут аква-зона на открытых палубах и кинопоказы.
Подробности, читайте на сайте круизного центра «Инфофлот».
Завершающий навигацию круиз стартует 29 сентября из Сочи.
Справка КП:
«Князь Владимир» — комфортабельный девятипалубный теплоход. В 2013, 2017 и 2019 годах проведены работы по реконструкции судна, включая модернизацию и приведение к современным стандартам внутренних помещений и системы кондиционирования.
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ИСТОЧНИК KP.RU