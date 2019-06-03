2019-06-03T15:12:28+03:00
Общество

В Самаре сотни ребят отметили День защиты детей в Струковском саду

Юные жители областной столицы смогли сделать себе аквагрим, посмотреть на вступления артистов и поиграть в настольные игры
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской областиФото: Twitter.com
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В субботу, 1 июня, в Самаре масштабно отметили Международный день защиты детей. Праздничные мероприятия прошли на сотнях различных площадках, но основным местом действия стал Струковский сад. Там специально для юных жителей региона на один день развернулся «Город детства». Для детей в парке были доступны различные тематические площадки, где можно было сделать аквагрим, пройти мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, поиграть в настольные игры, поучаствовать в конкурсе рисунков и даже сдать нормы ГТО.

- Дети – это наше продолжение и наше будущее. Специально для них мы планируем вести строительство и обновление школ, создавать новые, ремонтировать и переоснащать уже имеющиеся детские поликлиники. Также в ближайшие годы мы обеспечим 100% доступность детсадов для малышей разных возрастов. От всей души желаю всем детям крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и, конечно, счастья, - поздравил с праздником ребят и их родителей губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Отметим, что помимо самарских ребят на празднике в Струковском саду побывали около 1 тысячи малышей и школьников со всего региона. Среди них были и те, кто оказался в трудной жизненной ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья. Скучать и грустить им было некогда — каждый смог найти себе в парке занятие по душе. «Город детства» наполнил ребят радостью, весельем и большим ворохом положительных впечатлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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