Стали известны дата старта продаж и стоимость универсала LADA Granta Cross

СЕГОДНЯ 15:34 2019-06-03T15:34:18+03:00

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Тольяттинский АВТОВАЗ объявил о старте продаж универсала LADA Granta Cross. Автомобиль будет представлен в шести комплектациях с различным набором оборудования.

- Дорожный просвет автомобиля составляет 198 мм. На кузове смонтирован защитный обвес из прочного пластика. В интерьере используется контрастный дизайн: здесь предусмотрены серые или оранжевые вставки на сиденьях и обивках дверей. Кроме того, во всех LADA Granta Cross присутствует полный пакет шумоизоляции, - сообщает пресс-служба автоконцерна.

Приобрести LADA Granta Cross в базовой комплектации Classic можно будет по цене от 554 900 рублей. Автомобиль оборудован 1,6-литровым двигателем мощностью 87 л.с. и механической коробкой переключения передач. Также там есть климатическая система, атермальная тонировка стекол, электропривод и обогрев наружных зеркал, подушка безопасности водителя, аудиоподготовка.

LADA Granta Cross в комплектации Comfort можно будет приобрести в одном из трех вариантов компоновки двигателя и коробки передач: с силовым агрегатом 1.6 л 87 лс и МКПП будет стоить от 577 900 рублей, версия со 106-сильным мотором и МКПП - 592 900 рублей, а с двигателем 106 л.с. и автоматизированной механической трансмиссией - от 617 900 рублей.

LADA Granta Cross в максимально оснащенной комплектации Luxe можно будет купить по цене от 618 900 рублей (двигатель 106 л.с МКПП) или от 643 900 рублей (двигатель 106 л.с. АМТ).

Отметим, что продажи LADA Granta Cross стартуют по всей России в следующую среду, 12 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU