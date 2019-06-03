2019-06-03T15:34:18+03:00
Общество

Стали известны дата старта продаж и стоимость универсала LADA Granta Cross

Автомобиль будет продаваться в шести различных комплектациях
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
АВТОВАЗ начнет продажи нового автомобиля с 12 июняАВТОВАЗ начнет продажи нового автомобиля с 12 июняФото: АвтоВАЗ
Изменить размер текста:

Тольяттинский АВТОВАЗ объявил о старте продаж универсала LADA Granta Cross. Автомобиль будет представлен в шести комплектациях с различным набором оборудования.

- Дорожный просвет автомобиля составляет 198 мм. На кузове смонтирован защитный обвес из прочного пластика. В интерьере используется контрастный дизайн: здесь предусмотрены серые или оранжевые вставки на сиденьях и обивках дверей. Кроме того, во всех LADA Granta Cross присутствует полный пакет шумоизоляции, - сообщает пресс-служба автоконцерна.

Приобрести LADA Granta Cross в базовой комплектации Classic можно будет по цене от 554 900 рублей. Автомобиль оборудован 1,6-литровым двигателем мощностью 87 л.с. и механической коробкой переключения передач. Также там есть климатическая система, атермальная тонировка стекол, электропривод и обогрев наружных зеркал, подушка безопасности водителя, аудиоподготовка.

LADA Granta Cross в комплектации Comfort можно будет приобрести в одном из трех вариантов компоновки двигателя и коробки передач: с силовым агрегатом 1.6 л 87 лс и МКПП будет стоить от 577 900 рублей, версия со 106-сильным мотором и МКПП - 592 900 рублей, а с двигателем 106 л.с. и автоматизированной механической трансмиссией - от 617 900 рублей.

LADA Granta Cross в максимально оснащенной комплектации Luxe можно будет купить по цене от 618 900 рублей (двигатель 106 л.с МКПП) или от 643 900 рублей (двигатель 106 л.с. АМТ).

Отметим, что продажи LADA Granta Cross стартуют по всей России в следующую среду, 12 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самарской области разработали новый законопроект для решения проблем обманутых дольщиков
В детских лагерях Самарской области нашли 395 нарушений пожарной безопасности
На трассе М-5 в Самарской области «Веста» влетела в Mercedes-Benz: пострадали 5 человек
Сотрудники ФСБ задержали члена сызранской банды с крупной партией героина
В Самаре сотни ребят отметили День защиты детей в Струковском саду
Самарская область перешла на цифровое ТВ
Самарцев приглашают в круизы по Черному морю на теплоходе «Князь Владимир»
"Крылья Советов" начнут готовиться к новому сезону РПЛ через 2 недели
В Самаре почти за 73 млн рублей отремонтируют подземный переход на Заводском шоссе
В Самаре "Зеленый марафон" пробежали сотрудники Корпорации Кошелев
В минтрансе рассказали, какими деревьями заменят засохшие туи на Московском шоссе в Самаре
В Самаре больше не осталось «Пчелок»
«Гонка героев-2019» в Самаре: участников ждет 8-километровая трасса с препятствиями на Рощинском полигоне
Нанес не менее 44 ударов: жителя Самары отправили в колонию за убийство жены
В Самаре эвакуировали детский сад на Агибалова
В Самаре приставы заставили женщину убрать с Заводского шоссе незаконный кондитерский киоск
В Самаре двоих школьников наградили «Горячим сердцем» за задержание опасного преступника
Невеселый паровозик: в Самаре возле «Колизея» столкнулись два трамвая
«Боролась за каждую жизнь»: в Самаре скончалась заместитель главврача больницы Середавина
В Самарской области женщина на иномарке сбила перебегающего дорогу кабана
В Кинельском районе ввели карантин по бешенству животных
Баскетболистам «Самары» подарят 2,5 млн рублей и ноутбук от «яблока»
В Самаре на улицу Ново-Вокзальную вернули трамваи